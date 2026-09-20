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Andueza reprocha a Pradales su ausencia en la EHU y le pide defender "siempre lo público"

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El secretario general del PSE-EE no ha restado importancia al papel de las universidades privadas, pero ha considerado que "con lo público hay que demostrar una especial sensibilidad, incluso cuando discrepamos de muchos planteamientos de su equipo rectoral". "Creo que en eso el lehendakari se equivocó", ha añadido. 

Eneko Andueza PSE EE Educación UPV-EHU Imanol Pradales Política

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