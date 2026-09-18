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Richar Vaquero presenta su candidatura a diputado general de Bizkaia por Podemos

Se trata del único precandidato que se ha presentado a las primarias para la elección del aspirante a diputado general de Bizkaia en las próximas elecciones forales de mayo de 2027, ya que la actual portavoz del actual grupo juntero de Elkarrekin Podemos no repetirá como aspirante.
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El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, en una imagen de archivo. Foto: Agencias
Euskaraz irakurri: Richar Vaquerok Podemoseko Bizkaiko ahaldun nagusigai izateko hautagaitza aurkeztu du

Agencias | EITB

Última actualización

El coordinador general de Podemos Euskadi y juntero en Bizkaia, Richar Vaquero, ha presentado candidatura a las primarias para la elección del aspirante a diputado general de Bizkaia en elecciones forales de mayo de 2027. Se trata del único precandidato que se ha presentado, ya que la actual portavoz del actual grupo juntero de Elkarrekin Podemos no repetirá como aspirante.

Vaquero ha anunciado su decisión en un vídeo que ha difundido en las redes sociales.

En su mensaje, Vaquero señala que ha decidido dar "un paso adelante" porque quiere "una Bizkaia que gobierne pensando en la mayoría, que ponga a las personas por delante de los intereses de unos pocos y que demuestre que las cosas se pueden hacer de otra manera".

"Tenemos mucho por cambiar y muchas ganas de hacerlo", ha afirmado el coordinador general de Podemos Euskadi.

Podemos Euskadi Elecciones Bizkaia Elecciones Municipales y Forales Política

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