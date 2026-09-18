La Fiscalía recurre la semilibertad que el Gobierno Vasco concedió nuevamente a Marisol Iparragirre

La Fiscalía ha recurrido nuevamente la decisión del Gobierno Vasco de conceder otra vez a la presa de ETA Marisol Iparragirre, Anboto, la semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que meses antes había revocado el juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional.



El pasado día 2, el Ejecutivo vasco decidió aplicar de nuevo este artículo a Iparragirre teniendo en cuenta la propuesta "unánime" en este sentido de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra de Zubieta, donde está encarcelada.



La semilibertad permite salir de la prisión en un horario determinado de lunes a viernes para realizar labores de voluntariado con la obligación de regresar todos los días a la cárcel a dormir.



"No se ha producido ningún cambio relevante en la situación penitenciaria, personal o tratamental de la interna que justifique revisar el criterio judicial previamente establecido", dice la nota emitida hoy por el Ministerio Fiscal.

De hecho, el fiscal sostiene que este nuevo recurso reproduce sustancialmente otro planteado hace apenas unos meses al considerar que no concurren las circunstancias excepcionales exigidas legalmente para la adopción de esta medida, porque esas labores de voluntariado no presentan la singularidad ni la necesidad tratamental que exige el 100.2 del Reglamento Penitenciario.



Por tanto, el asunto aterriza de nuevo en el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que el pasado abril revocó la semilibertad al recordar la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada.

