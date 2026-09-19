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Maider Etxebarria reivindica al PSE-EE como "un muro de contención" ante la radicalización política
La alcaldesa socialista de Vitoria-Gasteiz ha denunciado que PP y Vox "han envenenado el ambiente político", pero también ha criticado la "intolerancia salvaje de quienes realizan actos vandálicos y queman banderas". Etxebarria ha participado en la apertura del XII congreso de las juventudes socialistas en Vitoria-Gasteiz.
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