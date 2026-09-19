Euskera
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El movimiento Euskal Herrian Euskaraz reclama una nueva ley del euskera

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskararen lege berria aldarrikatu du Euskal Herrian Euskaraz mugimenduak Izpegiko gainetik

EITB

Última actualización

En el alto de Izpegi, en la muga administrativa entre Iparralde y Hegoalde, el movimiento Euskal Herrian Euskaraz ha vuelto a reclamar una nueva ley del euskera que reconozca la oficialidad de la lengua en toda Navarra para que se supere la zonificación. Han recordado que este próximo diciembre la Ley del Vascuence cumplirá 40 años y, por ello, han pedido a la sociedad que se movilice contra "esta injusticia lingüística".

Euskera Navarra Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X