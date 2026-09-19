El movimiento Euskal Herrian Euskaraz reclama una nueva ley del euskera

En el alto de Izpegi, en la muga administrativa entre Iparralde y Hegoalde, el movimiento Euskal Herrian Euskaraz ha vuelto a reclamar una nueva ley del euskera que reconozca la oficialidad de la lengua en toda Navarra para que se supere la zonificación. Han recordado que este próximo diciembre la Ley del Vascuence cumplirá 40 años y, por ello, han pedido a la sociedad que se movilice contra "esta injusticia lingüística".