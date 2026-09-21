La diputada agredida de Ceuta pide "no echar gasolina a un fuego ya encendido" y dice que el PP alienta la violencia

La diputada en la Asamblea de Ceuta por el grupo localista Ceuta Ya!, Julia Ferreras, ha pedido "no echar gasolina a un fuego ya encendido", señalando la responsabilidad del Gobierno de España y ceutí en la situación de la ciudad derivada por la entrada masiva de inmigrantes, a la vez que ha acusado al PP de estar "alentando" la violencia y frustrar la convivencia al hablar continuamente de invasores.



En declaraciones a la Cadena Ser, Ferreras ha considerado "legítimas" las manifestaciones aunque ha censurado que la derecha instrumentalice la crisis migratoria con "discursos" que llevan a la confusión y derivan en actos violentos.



"Nunca diré que una manifestación no se produzca, todo lo contrario. Pero tenemos que empezar a dejar de echar gasolina a un fuego ya suficientemente encendido y eso es responsabilidad directa de las personas que nos gobiernan, tanto en Ceuta como a nivel central", ha argumentado.



La diputada ceutí ha señalado que la derecha está "alentando" para que la convivencia se frustre en Ceuta, afeando al PP sus fotos con "agitadores" como Vito Quiles.



También ha reprochado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que se "niega a bajarse del burro" llamando invasión a la crisis migratoria y pidiendo la "expulsión inmediata" de los migrantes, generando un "clima de inseguridad y malestar", cuando hace unos días afirmó lo contrario en base a los procedimientos legales de devolución.

