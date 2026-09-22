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Akordio zabalak aipatu bai, baina gero ezezkoa bozkatzea aurpegiratu dio Estebanek Otegiri

Iragarkia
Aitor Esteban EAJ
18:00 - 20:00

Aitor Esteban EAJren EBBko presidentea Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.

EITB

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Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak Radio Euskadiko Boulevard saioan egin dioten elkarrizketan adierazi duenez, estatutu berriaren akordioa "biribildu eta errematatu" egin nahiko luke hauteskunde orokorrak baino lehen, baina ez daki hala izango den ala ez.

EAJ-PNV Politika

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