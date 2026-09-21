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Rufianek Mazoni: "Uste dut kartzela besterik ez duzula merezi, inutila, giza hiltzaile arduragabea eta psikopata zara"

Iragarkia
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Valentziako Erkidegoko presidente ohi Carlos Mazonek agerraldia egin du Kongresuan. Tentsio handiko unea bizi izan dute bertan ERCk Kongresuan duen bozeramaile Gabriel Rufianek galdeketa egin dionean. Izan ere, GOIDIaren biktimei buruzko galderak egin dizkio Mazoni. Horren harian, ERCren diputatuak adierazi du presidente ohiak ziega besterik ez duela merezi.

Politika ERC

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