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Estebanek Otegiri: "Fatxak ginen duela hiru urte, eta orain balio komunak ditugu?"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Aitor Esteban EAJko presidenteak ezezkoarekin erantzun dio atzo Arnaldo Otegik egin zion proposamenari, Agirre lehendakariak bere garaian egin zuen bezala "ultraeskuinari aurre egiteko ezberdinen arteko akordioa lortzeko proposamena" egin baitzion. PPrekin eta Voxekin parekatuta "eskuindarra" izatea leporatu izana aurpegiratu dio Estebanek EH Bilduri, eta, beraz, ez du ulertzen orain Bilduk jeltzaleekin akordiorik egin nahi izatea.

EAJ-PNV Politika

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