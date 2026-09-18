Fiskaltzak helegitea jarri du Marisol Iparragirreri bigarren aldiz emandako erdi-askatasuneko erregimenaren aurka
Zubietako espetxeko Tratamendu batzordeak "aho batez" proposatuta, 100.2 artikulua aplikatu eta erdi-askatsuneko erregimena eman zion Jaurlaritzak presoariari bigarren aldiz, joan den irailaren 2an.
Ministerio Fiskalak helegitea jarri dio Eusko Jaurlaritzak Marisol Iparragirre, Anboto, ETAko presoari, espetxe araudiaren 100.2 artikulua aplikatuta, bigarren aldiz emandako erdi-askatasuneko erregimenari.
Lehen aldiz, martxoan onartu zioten erregimen irekia, baina hilabete geroago, Jose Luis Castro Auzitegi Nazionaleko Espetxe Zaintzako Ataleko epaileak baliogabe utzi zuen. Orduan ere, Fiskaltzak jarri zuen errekurtsoa.
Joan den irailaren 2an, Zubietako espetxeko Tratamendu Batzordeak "aho batez" egindako proposamena aintzat hartu, eta bigarrengoz eman zion Jaurlaritzak erdi-askatasuna preso eskoriatzarrari.
Erregimen horrekin, baimena du espetxetik ateratzeko ordutegi jakin batean, lan boluntarioren bat egitera. Arratsaldean, lo egitera itzuli behar du espetxera, aste barruan eta asteburuetan.
Gaur zabaldutako oharrean, Ministerio Fiskalak dio apiriletik presoaren egoera ez dela ezertan aldatu, eta, beraz, aurrez ezarritako irizpide judizialari eusten diola. Haren hitzetan, haren egoera berrikusteko arrazoirik ez dago.
Halaber, fiskalaren arabera, bi helegiteetan aurkeztu diren argudioak berberak dira; alegia, Iparragirreri erdi askatasuna emateko 100.2 artikuluan jasotako baldintzak ez direla betetzen, tartean, presoak kalean egin beharreko lan boluntarioarekin lotutakoak.
Hala, auzia berriro Jose Luis Castro Auzitegi Nazionaleko Espetxe Zaintzako Ataleko epailearen eskura iritsi da, eta har izango du azken hitza.