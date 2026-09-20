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Parot eta Iparragirreren gradu progresioen aurkako helegiteak "mendekuan" oinarritutakoak direla uste du Sarek

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Henri Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioaren kontra Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak jarritako helegitea kritikatu du Sarek igande honetan Gasteizen egin duen agerraldian. Legean oinarritu beharrean, mendeku gisa hartutako erabakia dela deritzo Sarek.

Presoak Politika

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