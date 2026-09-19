EKITALDIA ARABAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

De Andres: "PP da euskal izaera ondoen defendatzen duena"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko PPren presidentearen ustez, EAJk "bere egin ditu ezkerraren aldarrikapenak". Horren esanetan, "PP da sozialismoaren eta nazionalismo baztertzaile eta mozoloaren alternatiba bakarra". 

Euskadiko Alderdi Popularra Araba EAJ-PNV Alderdi Politikoak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X