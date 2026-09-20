EA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ultraeskuinari aurre egiteko elkarlanean aritzeko prest egoteko eskatu dio EAk lehendakariari

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Alderdiaren Alkartasun Egunean, Eba Blanco de Angulo EAko idazkari nagusiak atzo Otegik esandakoak berretsi ditu eta indar ultraeskuindarrei aurre egiteko elkarlanean aritzeko prest egoteko eskatu dio Imanol Pradales lehendakariari.

EH Bildu Ea Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X