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Ultraeskuinari aurre egiteko elkarlanean aritzeko prest egoteko eskatu dio EAk lehendakariari
Alderdiaren Alkartasun Egunean, Eba Blanco de Angulo EAko idazkari nagusiak atzo Otegik esandakoak berretsi ditu eta indar ultraeskuindarrei aurre egiteko elkarlanean aritzeko prest egoteko eskatu dio Imanol Pradales lehendakariari.
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