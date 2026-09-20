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Anduezaren ustez, lehendakariak "oker" jardun zuen EHUren irekierara ez joanda, eta publikoa defendatzeko eskatu dio
PSE-EEko idazkari nagusiak unibertsitate pribatuak baloratu ditu, baina nabarmendu du publikoarekin "sentsibilitate berezia" eduki behar dela, "errektorearekin ados egon ez arren". "Uste dut lehendakariak oker jardun zuela horretan", kritikatu du.
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