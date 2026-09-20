PSE-EE
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Anduezaren ustez, lehendakariak "oker" jardun zuen EHUren irekierara ez joanda, eta publikoa defendatzeko eskatu dio

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

PSE-EEko idazkari nagusiak unibertsitate pribatuak baloratu ditu, baina nabarmendu du publikoarekin "sentsibilitate berezia" eduki behar dela, "errektorearekin ados egon ez arren". "Uste dut lehendakariak oker jardun zuela horretan", kritikatu du. 

Eneko Andueza PSE EE Hezkuntza EHU Imanol Pradales Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X