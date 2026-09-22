¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Andueza acusa a EH Bildu y "especialmente" al PNV de actuar en clave electoral
El secretario general del PSE-EE ha dicho que puede que los jeltzales estén "nerviosos" y que por ello se dediquen a hacer "presentaciones, marketing electoral, anunciar relevos...".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Esteban reprocha a Otegi hablar de acuerdos amplios, pero luego votar 'no'
EN DIRECTO
Hace min.
Marlaska anuncia un refuerzo de las fronteras en Ceuta y Melilla ante nuevas convocatorias
EN DIRECTO
Hace min.
Rufián a Mazón: "Creo que usted solo merece cárcel, es usted un inútil, homicida imprudente y psicópata"
EN DIRECTO
Hace min.
El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por el caso Plus Ultra
EN DIRECTO
Hace min.
El juez Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez por los delitos de malversación y tráfico de influencias
EN DIRECTO
Hace min.
Mazón evita confrontar con los diputados del Congreso, y recuerda que no tiene responsabilidad penal por la DANA
EN DIRECTO
Hace min.
Sánchez apuesta por un “gran acuerdo de país” sobre la inteligencia artificial
EN DIRECTO
Hace min.
La diputada agredida de Ceuta pide "no echar gasolina a un fuego ya encendido" y dice que el PP alienta la violencia
EN DIRECTO
Hace min.
Otegi reclama al PNV un programa de mínimos "frente a un bloque reaccionario"
Cargar más