ENTREVISTA EN EGUN ON EUSKADI
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Andueza acusa a EH Bildu y "especialmente" al PNV de actuar en clave electoral

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Anduezak hauteskundeei begira egotea leporatu die EH Bilduri eta "bereziki" EAJri

EITB

Última actualización

El secretario general del PSE-EE ha dicho que puede que los jeltzales estén "nerviosos" y que por ello se dediquen a hacer "presentaciones, marketing electoral, anunciar relevos...".

Eneko Andueza Política

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