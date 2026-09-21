Marlaska anuncia un refuerzo de las fronteras en Ceuta y Melilla ante nuevas convocatorias

El ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado un refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla con más agentes de los GRS (Grupos de Reserva y Seguridad) de la Guardia Civil ante la convocatoria de nuevos asaltos previstos para el próximo miércoles.



En una rueda de prensa en Ceuta, el ministro ha dicho que se están controlando las convocatorias a través de las redes sociales y ha mostrado su preocupación, aunque ha señalado que han desplegado "un dispositivo importante de información, inteligencia y rastreo de fuentes para evaluar las alertas".



Ha detallado que se ha reforzado ya la frontera de Ceuta y Melilla "con más GRS de la Guardia Civil y tenemos una evaluación continuada de la información para ver el estado de esa amenaza".

El titular de Interior ha acusado al Partido Popular de "hipócrita" por hablar de seguridad en Ceuta cuando, a su juicio, "no invertían un duro" en dotar a la ciudad autónoma de efectivos e infraestructuras durante sus años en el Gobierno español.



"Me parece absolutamente hipócrita que hablen de seguridad aquellos que en sus momentos de gestión tenían unos índices de criminalidad en Ceuta ocho puntos superior a la media nacional; que distraían efectivos de policía y de Guardia Civil; y que no invertían un duro", ha señalado.



Ante ello, el ministro ha defendido que "se ha reducido trece puntos" el ratio de criminalidad en Ceuta desde junio de 2018 al 30 de julio 2026, alegando que ese descenso ha sido posible porque al Ejecutivo "le interesa trabajar en seguridad": "Y para trabajar en seguridad hay que invertir, en vez de perder el 7 % de efectivos, ganar el 16% de efectivos en ese tiempo; en vez de no invertir nada en la frontera, invertir más de 37 millones".

Marlaska ha sido recibido entre insultos, gritos y reproches a su llegada a la sede de la Delegación del Gobierno de Ceuta.





