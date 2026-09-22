Sare llama a "sumar voluntades" para que la manifestación de enero en favor de los presos pueda ser "la última"

La red ciudadana Sare, que reivindica los derechos de los presos de ETA, ha llamado a la participación en la manifestación convocada para el próximo 9 de enero en la capital vizcaína, y ha cifrado en 112 las personas que siguen cumpliendo condena, durante un acto celebrado este martes en Bilbao.



Sare ha asegurado que aspira a que la marcha sea "la más multitudinaria" y, si se van alcanzando sus objetivos, la última que se organice anualmente con esa finalidad.



Tras la rueda de prensa en Bilbao, bajo el lema "Helmuga denak etxera", han organizado otros actos: el miércoles en Baiona, el jueves en Vitoria-Gasteiz y el viernes en Pamplona y San Sebastián, para animar a sumarse a la movilización.



Según ha explicado Sare en rueda de prensa, de esos 112 presos, 73 están en tercer grado (semilibertad) o en segundo grado con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar su régimen.



Asimismo, otros 39 "no han salido para nada de la prisión" aunque lleven "décadas y décadas" de cumplimiento.



La red contabiliza, además, "13 exiliados y 3 deportados", y ha lamentado que algunos de ellos "están muriendo lejos de Euskal Herria sin haber podido regresar".



La red sostiene que la mayoría de estos presos, por el tiempo cumplido, el pago de la responsabilidad civil y su comportamiento en prisión, "deberían estar en sus casas".



Sare también ha reconocido "avances importantes", como el fin de la política de alejamiento, del cumplimiento íntegro de condenas en primer grado y de las celdas de aislamiento.



La organización ha señalado que se ha avanzado "mucho", "más aún" desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias penitenciarias.



La red ha defendido que su objetivo es "plenamente compatible con el respeto, la solidaridad y el apoyo a todas las víctimas" y ha subrayado que avanzar hacia la convivencia "exige reconocer y respetar ese dolor".