El diputado general de Álava, Ramiro González, ha anunciado la instalación de un Centro de Innovación Ferroviaria y un hub audiovisual en la Cuadrilla de Aiaraldea, y, aunque no ha despejado la duda de si repetirá como candidato del PNV a las próximas elecciones forales, ha apostado por la "continuidad" de los gobiernos con el PSE-EE.



González ha desgranado las principales iniciativas llevadas a cabo en esta legislatura y ha anunciado nuevos proyectos durante su intervención en la primera sesión del pleno del Debate de Política General del Territorio Histórico de Álava, celebrado este martes en el Palacio Foral, en Vitoria-Gasteiz.



En este sentido, ha señalado que la Diputación Foral de Álava está desarrollando el Centro de Innovación Ferroviaria, con la participación de las empresas del sector y la colaboración del Gobierno Vasco, una sede que se ubicará en Laudio, con el fin de dar "un impulso decisivo" a ese sector industrial, de la mano de Talgo y otras empresas.