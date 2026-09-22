El Congreso retira definitivamente la acreditación de prensa a Vito Quiles

La Mesa del Congreso ha acordado este martes la retirada definitiva de la acreditación de prensa al agitador ultraderechista Vito Quiles tras haber acumulado ya seis expedientes por infracciones consideradas graves, una decisión adoptada por la mayoría de PSOE y Sumar en la que el PP ha mantenido su postura de no participar.

Vito Quiles, que fue candidato en la lista europea de 'Alvise' Pérez y que participó en un acto de cierre de campaña del PP de Aragón, ya fue sancionado el pasado mes de mayo con tres meses de retirada de la acreditación por haber incurrido en una doble infracción grave al grabar y publicar en redes sociales unas imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en sede parlamentaria sin contar con la correspondiente autorización.



La retirada provisional de la credencial de prensa también fue adoptada por los representantes del PSOE y de Sumar en la Mesa del Congreso, ya que el PP se opuso a la reforma reglamentaria que abrió la puerta a promover este tipo de expedientes y declina participar en estos expedientes.

La Cámara ha venido instruyendo otros expedientes derivados de denuncias presentadas en su mayoría por grupos políticos y, en algún caso, por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

Quiles, que trabaja para el diario digital Estado de Alarma, tenía pendiente al menos media docena de denuncias que fueron avaladas por el Consejo Consultivo de Comunicación Política (CCCP).



Algunos de esos expedientes ya están resueltos y los letrados instructores abogaban por la retirada definitiva de la acreditación de prensa "dada la gravedad de los comportamientos descritos" y "la constatación de que el expedientado ha mostrado una clara voluntad de alterar de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara y el correcto desempeño de las funciones de los demás representantes de los medios de comunicación acreditados".

En su reunión de este martes, y según informa Europa Press citando fuentes parlamentarias, la Mesa ha analizado la propuesta de los letrados y ha ratificado la retirada definitiva de la acreditación a Vito Quiles por tres faltas muy graves al concurrir reiteración de sanciones.