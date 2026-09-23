Zapatero comunica al juez que las joyas son un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha remitido un escrito al juez en el que informa de que las joyas que se hallaron en una caja fuerte de su despacho son un regalo del rey de Arabia Saudí en junio de 2007 que aceptó por "deferencia", y pide que reclame cooperación internacional al país para acreditarlo.

Así lo ha indicado Zapatero en un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la causa que indaga, entre otros asuntos, en presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de España a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.



El expresidente precisa que la colección "se entregó en Madrid en su vivienda familiar" ubicada en el Palacio de la Moncloa, "con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007".



Zapatero indica que dicha visita "se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca.



"Por eso las piezas a las que hacemos referencia se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material", argumenta.



Cabe recordar que Calama comunicó a Zapatero en un auto que "en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas".



El juez abrió una pieza separada contra el expresidente por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".