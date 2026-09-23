Entrevistada en ETB1, la portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha afirmado que, dado que PNV y PSE-EE aprobaron la última reforma fiscal con Podemos, sería "lógico" repetir la fórmula. Preguntada por la propuesta de Otegi de conformar gobiernos de "amplio espectro", ha insistido en que las fórmulas entre PNV, EH Bildu y Partido Socialista no son nuevas.