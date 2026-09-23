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PPk ez du baztertzen EAJ eta PSErekin zerga erreforma adostea
Laura Garrido PPren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak ETB1en egin dioten elkarrizketan adierazi duenez, EAJk eta PSE-EEk azken zerga erreforma Podemosekin onartu zutenez, "logikoena" berriro ere Podemosekin aurrera ateratzea izango litzateke. Akordio zabalak erdiesteko Otegik egindako proposamenari buruz galdetuta, adierazi du EAJ, EH Bildu eta Alderdi Sozialistaren arteko formulak ez direla berriak.
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