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PPk ez du baztertzen EAJ eta PSErekin zerga erreforma adostea

Iragarkia
Laura Garrido PP
18:00 - 20:00

Laura Garrido PPren Eusko Legebiltzarreko bozeramailea, ETB1eko Egun on Euskadi saioan egin dioten elkarrizketan.

EITB

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Laura Garrido PPren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak ETB1en egin dioten elkarrizketan adierazi duenez, EAJk eta PSE-EEk azken zerga erreforma Podemosekin onartu zutenez, "logikoena" berriro ere Podemosekin aurrera ateratzea izango litzateke. Akordio zabalak erdiesteko Otegik egindako proposamenari buruz galdetuta, adierazi du EAJ, EH Bildu eta Alderdi Sozialistaren arteko formulak ez direla berriak.

Zerga politika Politika PP Ekonomia

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