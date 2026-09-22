Kataluniara itzultzeko aukera zabaldu dio Puigdemonti Auzitegi Konstituzionalak, bidegabeko erabilera delituari amnistia eman dio eta
Hain zuzen ere, Jordi Turull Kataluniako kontseilari ohiari eman dio amnistia Auzitegi Konstituzionalak.
Auzitegi Konstituzionalak erabaki du Jordi Turull Kataluniako Generalitateko kontseilari ohiari amnistia ematea, eta horrek Kataluniara itzultzeko atea ireki dio Carles Puigdemont presidente ohiari. Konstituzionalak datozen asteetan emango du epaia eta momentu hori iristen denean Pablo Llarena Auzitegi Goreneko epaileak berehala aplikatu beharko du.
Iturri juridikoek jakitera eman dutenez, Jose Maria Macias magistratu kontserbadoreak Gorenaren tesia babesteko aurkeztekoa zuen ponentzia erretiratzea erabaki du. Gorenak diru publikoa bidegabe erabiltzearen delituaren kasuan amnistia ez aplikatzea erabaki zuen, eta horri eutsi dio orain arte.
Urriaren 6an Konstituzionalak egitekoa duen saioan Maciasek beste ponentzia bat aurkeztuko du, gehiengoaren argudioak jasotzen dituena. Testu horrek Turullen babes helegiteari erantzungo dio, baina eragina izango du Puigdemonten kasuan.
Egun horretan bi ebazpen bozkatuko dira: batetik, Maciasen txostena, bestetik; Candido Conde-Cumpido Auzitegi Konstituzionaleko presidenteak Dolors Bassa kontseilari ohiari buruz emandakoa.
Hortaz, Konstituzionalak urriaren 6an onartuko du dirua publikoa bidegabe erabiltzearen delitua amnistiatzea. Turullek eta Bassak aurkeztutako babes helegiteen harira doktrina ezarriko du eta aurrerantzean Kataluniako prozesuan zigortutakoen erabakiak horren araberakoak izango dira.
Hori gertatzen denean, Llarenak Konstituzionalaren epaia aplikatu egin beharko du; batetik, diru publikoaren erabilera bidegabea amnistiatu, eta, bestetik, Puigdemont, Antoni Comin eta Lluis Puig kontseilari ohien atxilotze aginduak erretiratu.
Konstituzionalaren epaiak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren unetik bi aukera zabalduko dira: Llarenak ofizioz jardutea eta defentsa abokatuek eskatuta egitea. Bigarrena da aukera gertagarriena.