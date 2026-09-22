Sánchez pide a Marruecos respuestas y medidas porque su control fronterizo falló en Ceuta

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha dicho este martes que "está claro" que el mecanismo de control fronterizo de Marruecos falló en la entrada masiva de personas en Ceuta el pasado 30 de julio y, por eso, ha pedido a ese país respuestas y medidas.

Sánchez se ha referidos a la situación en Ceuta en una entrevista en CNN con motivo de su participación en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El jefe del Ejecutivo ha destacado la relación “muy positiva” que ha habido entre España y Marruecos durante su mandato, pero ha reconocido que su mecanismo de control fronterizo falló en este caso.

Por ello, ha explicado que se ha pedido a ese país que tome las medidas necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir y que dé respuestas ante lo que pasó, igual que España está investigando también lo sucedido.

Además, ha dejado claro que España necesita mantener una relación positiva con Marruecos, país al que, ha señalado, que hay que devolver a la mayoría de los migrantes que entraron en la ciudad autónoma.