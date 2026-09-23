El Gobierno Vasco concede el tercer grado a la presa de ETA Idoia Mendizabal Mujika

El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario a la presa de ETA Idoia Mendizabal Mujika, antigua integrante del llamado comando Olaia.

Mendizabal, que está ingresada en la prisión de Zubieta de San Sebastián, ya salía del penal durante la semana en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

Fuentes del Departamento vasco de Justicia han afirmado que la concesión del tercer grado a Mendizabal responde a un "cumplimiento estricto de la legalidad".

"El ordenamiento jurídico lo contempla. La junta de tratamiento, que es quien trabaja día a día con los internos, lo propone porque considera que cumple los requisitos para ello, y el Departamento lo ratifica", han explicado.