Presos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco concede el tercer grado a la presa de ETA Idoia Mendizabal Mujika

Ya salía de la cárcel durante la semana en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
GRAFCAV4800. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 11/06/2026.- La nueva cárcel de Zubieta, que sustituirá a la actual de Martutene, se inaugurará el próximo lunes tras unas obras que han supuesto una inversión de 45,49 millones de euros y que visita la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. EFE/Juan Herrero.
Cárcel de Zubieta, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Idoia Mendizabal Mujika ETAko presoari hirugarren gradua eman dio Eusko Jaurlaritzak

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario a la presa de ETA Idoia Mendizabal Mujika, antigua integrante del llamado comando Olaia.

Mendizabal, que está ingresada en la prisión de Zubieta de San Sebastián, ya salía del penal durante la semana en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

Fuentes del Departamento vasco de Justicia han afirmado que la concesión del tercer grado a Mendizabal responde a un "cumplimiento estricto de la legalidad".

"El ordenamiento jurídico lo contempla. La junta de tratamiento, que es quien trabaja día a día con los internos, lo propone porque considera que cumple los requisitos para ello, y el Departamento lo ratifica", han explicado.

 

Presos Gobierno Vasco Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X