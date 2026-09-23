Insausti destaca que la puesta en marcha del nuevo Topo supondrá “una nueva etapa” para los donostiarras

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha destacado que la entrada en funcionamiento de la nueva pasante ferroviaria de Euskotren (Topo) por el centro de San Sebastián supondrá "una nueva etapa" para los donostiarras. "Esta nueva infraestructura ferroviaria acercará los barrios y los municipios de Donostialdea y permitirá recuperar espacios para la vida de la ciudad", ha celebrado.