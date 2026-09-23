Idoia Mendizabal Mujika ETAko presoari hirugarren gradua eman dio Eusko Jaurlaritzak
Dagoeneko astean zehar ateratzen zen kartzelatik, espetxe-araudiaren 100.2 artikulua aplikatuz.
Eusko Jaurlaritzak hirugarren gradua eman dio Idoia Mendizabal Mujika ETAko presoari, Olaia komandoko kide ohiari.
Mendizabal Donostiako Zubietako espetxean dago, eta dagoeneko astean zehar ateratzen zen kartzelatik, espetxe-araudiaren 100.2 artikulua aplikatuz.
Eusko Jaurlaritzako Justizia Saileko iturriek adierazi dutenez, Mendizabali hirugarren gradua ematea "legea zorrotz betetzea" da.
"Ordenamendu juridikoak hala aurreikusten du. Tratamendu-batzordeak, presoekin egunero lan egiten duenak, proposatu egiten du, horretarako baldintzak betetzen dituela uste duelako, eta Sailak berretsi egiten du", azaldu dute.