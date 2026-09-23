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Idoia Mendizabal Mujika ETAko presoari hirugarren gradua eman dio Eusko Jaurlaritzak

Dagoeneko astean zehar ateratzen zen kartzelatik, espetxe-araudiaren 100.2 artikulua aplikatuz.

GRAFCAV4800. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 11/06/2026.- La nueva cárcel de Zubieta, que sustituirá a la actual de Martutene, se inaugurará el próximo lunes tras unas obras que han supuesto una inversión de 45,49 millones de euros y que visita la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. EFE/Juan Herrero.
Zubietako kartzela, artxiboko irudi batean.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak hirugarren gradua eman dio Idoia Mendizabal Mujika ETAko presoari, Olaia komandoko kide ohiari.

Mendizabal Donostiako Zubietako espetxean dago, eta dagoeneko astean zehar ateratzen zen kartzelatik, espetxe-araudiaren 100.2 artikulua aplikatuz.

Eusko Jaurlaritzako Justizia Saileko iturriek adierazi dutenez, Mendizabali hirugarren gradua ematea "legea zorrotz betetzea" da.

"Ordenamendu juridikoak hala aurreikusten du. Tratamendu-batzordeak, presoekin egunero lan egiten duenak, proposatu egiten du, horretarako baldintzak betetzen dituela uste duelako, eta Sailak berretsi egiten du", azaldu dute.

 

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