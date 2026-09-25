El lehendakari advierte de usar el debate de PISA para ir contra el euskera
Los malos resultados del informe PISA y el modelo D ha centrado el debate en la sesión de control al Gobierno Vasco. La oposición ha reclamado soluciones al lehendakari para revertir el bajo rendimiento académico del alumnado; Imanol Pradales les ha respondido defendiendo el sistema educativo y el euskera.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha advertido de los discursos que relacionan los malos resultados educativos del informe PISA con el modelo D de enseñanza en euskera y ha avisado: "Cuidado con hacer el caldo gordo a quienes quieren aprovechar este debate para ir contra el euskera y el modelo educativo".
Los resultados del informe PISA y el modelo D han centrado parte del debate de la sesión de control al Gobierno Vasco. Todos los grupos de la oposición han preguntado al lehendakari y la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, para conocer la postura del Gobierno Vasco sobre el informe.
El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha propuesto crear una Mesa de Educación con agentes educativos y partidos políticos que, a su juicio debería presidir el lehendakari para abordar una agenda, un análisis y tomar decisiones urgentes.
El lehendakari ha rechazado la oferta y ha invitado a EH Bildu a que participe y haga propuestas en los foros que ya existen sobre este asunto, incluida la Comisión de Educación del Parlamento, y que hace tiempo que trabajan. "No se puede menospreciar el trabajo hecho hasta ahora" y pulsar "un botón de pausa", ha subrayado.
Otxandiano ha criticado que desde el Gobierno Vasco se haya llegado a decir que desconoce si el "problema" de los malos resultados educativos es el modelo de inmersión lingüística en euskera. "Un gobierno no puede decir algo semejante, porque ese tendría que tener datos para poder decir qué funciona y qué no", ha afirmado.
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha recordado que ya hace 20 años diversos informes aseguraban que se dan mejores resultados académicos cuando se estudia en la lengua materna y ha pedido al lehendakari que no se centre en el uso de las pantallas y esconda la realidad de las causas. Su proyecto ideológico, el del PNV, "ha fracasado", ha espetado.
Pradales ha acusado al PP de utilizar la educación relacionándola con la lengua y le ha dicho que se olvida que Euskadi es una sociedad bilingüe y que son las familias las que eligen "libremente" en qué modelo estudien sus hijos.
Sobre la influencia del euskera en los resultados académicos también se ha referido la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, quien ha defendido la necesidad de estudiar en la lengua materna.
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, le ha recordado que el euskera y el castellano son las dos lenguas oficiales de Euskadi y el objetivo es que el alumnado domine ambos idiomas en un sistema en el que hay niños de 149 nacionalidades.
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha reprochado al Gobierno Vasco que mantenga uno de los sistemas educativos "más segregado", ha asegurado que sus políticas "han fracasado" y ha pedido al lehendakari que asuma la responsabilidad política "en primera persona".