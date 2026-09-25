El lehendakari advierte de usar el debate de PISA para ir contra el euskera

El lehendakari, Imanol Pradales, ha advertido de los discursos que relacionan los malos resultados educativos del informe PISA con el modelo D de enseñanza en euskera y ha avisado: "Cuidado con hacer el caldo gordo a quienes quieren aprovechar este debate para ir contra el euskera y el modelo educativo".

Los resultados del informe PISA y el modelo D han centrado parte del debate de la sesión de control al Gobierno Vasco. Todos los grupos de la oposición han preguntado al lehendakari y la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, para conocer la postura del Gobierno Vasco sobre el informe.

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha propuesto crear una Mesa de Educación con agentes educativos y partidos políticos que, a su juicio debería presidir el lehendakari para abordar una agenda, un análisis y tomar decisiones urgentes.

El lehendakari ha rechazado la oferta y ha invitado a EH Bildu a que participe y haga propuestas en los foros que ya existen sobre este asunto, incluida la Comisión de Educación del Parlamento, y que hace tiempo que trabajan. "No se puede menospreciar el trabajo hecho hasta ahora" y pulsar "un botón de pausa", ha subrayado.

Otxandiano ha criticado que desde el Gobierno Vasco se haya llegado a decir que desconoce si el "problema" de los malos resultados educativos es el modelo de inmersión lingüística en euskera. "Un gobierno no puede decir algo semejante, porque ese tendría que tener datos para poder decir qué funciona y qué no", ha afirmado.