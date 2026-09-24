Mendoza tiende la mano a la oposición para avanzar en la búsqueda de acuerdos

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha insistido en que esta ha sido "la legislatura de los acuerdos" en la que se han activado "proyectos innovadores y ambiciosos desde la colaboración, para afrontar los retos de Gipuzkoa". En ese contexto, ha tendido la mano a los grupos de la oposición para "seguir avanzando en la búsqueda de acuerdos y reforzar la colaboración", especialmente en materia fiscal y en la sostenibilidad de las políticas sociales.



Mendoza ha realizado estas afirmaciones en el último debate de Política General de esta legislatura, que se ha celebrado este jueves en las Juntas de Gipuzkoa. En su intervención, ha repasado las principales iniciativas impulsadas en los últimos años para afrontar los retos de Gipuzkoa "desde la colaboración y la búsqueda de acuerdos".



La diputada general ha recordado que "en la última década, Gipuzkoa ha dado pasos importantes en materia económica y de cuidados", pero ha incidido en que "todavía tenemos mucho trabajo por delante". "Hay familias y empresas que lo están pasando mal y, además, vivimos en un mundo que está cambiando a gran velocidad", ha señalado.



Por otro lado, ha destacado la necesidad de "avanzar" en el autogobierno vasco, tras los 47 años que el estatuto de Gernika lleva "aún sin cumplirse", al tiempo que se ha mostrado confiada en que los contactos para un nuevo estatuto entre PNV, EH Bildu y PSE-EE discurran "por buen camino".

En su intervención, ha recordado "lamentablemente" que hay un grupo juntero —en referencia a EH Bildu— que "se ha quedado fuera de los consensos mayoritarios por voluntad propia". En este sentido, ha subrayado que en la labor política "cada uno elige su lugar y su aportación".



EH Bildu reprocha a Mendoza su visión "autocomplaciente" de una Gipuzkoa que "no avanza"



EH Bildu, principal grupo de la oposición en las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa, ha reprochado a la diputada general su visión "autocomplaciente" de un territorio que, a su juicio, "no avanza" debido a sus políticas "continuistas" y "sin nuevas estrategias".



La portavoz juntera de EH Bildu, Estitxu Elduaien, se ha pronunciado de esta manera tras la intervención de Mendoza en el pleno de política general celebrado este jueves en las JJGG de Gipuzkoa, durante el que la diputada general ha reprochado a la formación soberanista su falta de voluntad para llegar a acuerdos durante esta legislatura.



Elduaien ha asegurado que más allá de los planes, propuestas y estudios presentados por Mendoza en su discurso, la ciudadanía "no percibe mejoras porque "Gipuzkoa no se ha convertido en territorio de cuidados".

