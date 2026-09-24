Chivite reivindica una democracia "desde la acción", y sitúa vivienda, precios y sanidad entre los retos de Navarra
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha abierto este jueves en el Parlamento foral el último Debate sobre el Estado de la Comunidad de la legislatura con una llamada a “fortalecer la democracia desde la acción” frente al avance de fuerzas que, a su juicio, promueven “división”, “exclusión” y “recorte de derechos”.
Chivite ha defendido una democracia capaz de demostrar su utilidad en la vida cotidiana y ha planteado el debate como una oportunidad para rendir cuentas, reconocer aquello que todavía no funciona y fijar las prioridades para el tramo final de la legislatura.
La presidenta ha situado entre las principales preocupaciones de la ciudadanía el acceso a la vivienda, el incremento de los precios, las dificultades para recibir atención sanitaria y la convivencia. “La ciudadanía navarra no nos pide explicaciones abstractas. Nos pide respuestas”, ha señalado, antes de enumerar algunas de esas demandas: poder afrontar la compra y la vivienda, conseguir una cita médica a tiempo, educar a los hijos y “construir un futuro sin miedo”.
En el ámbito económico, Chivite ha reivindicado la evolución de Navarra en los últimos años y su modelo de “prosperidad compartida”, basado en combinar crecimiento, cohesión social y equilibrio territorial.
La presidenta ha reconocido ámbitos en los que Navarra debe avanzar, como la reducción del desempleo juvenil y de larga duración, la siniestralidad laboral y la brecha salarial entre hombres y mujeres. La inflación, situada en el 4,2 % interanual en agosto, ha llevado además a Chivite a situar la protección del poder adquisitivo como una de las prioridades de su política fiscal. La propuesta vinculada a los Presupuestos de 2027, ha anunciado, tendrá como “objetivo central” proteger a las familias y buscará que “el salario llegue más lejos”.
Retrasos en Belate y el Canal de Navarra
La presidenta también ha dedicado parte de su intervención a las infraestructuras y ha admitido retrasos en dos proyectos relevantes: la segunda fase del Canal de Navarra y la duplicación del túnel de Belate. Sobre el Canal, ha reconocido que su desarrollo está costando “más de lo que nos gustaría, más de lo que es ya razonable”, aunque ha asegurado que el proyecto continúa adelante y que el Gobierno espera firmar próximamente el convenio con el Ministerio, con un préstamo de 228 millones aprobado por el Banco Europeo de Inversiones y los trámites de expropiación ya iniciados.
Respecto a Belate, Chivite ha defendido la decisión de finalizar el contrato actual y volver a licitar las obras pendientes después de constatar que el diseño inicial “no parece que fuera viable técnicamente”. Ha negado además que haya existido “injerencia política” en las decisiones adoptadas y ha garantizado que la infraestructura se terminará dentro de los plazos acordados con Europa.
Educación, sanidad y migración
En educación, Chivite ha defendido la necesidad de analizar “con rigor” los resultados de PISA y “recuperar la atención” en las aulas, ante factores como las pantallas, la falta de concentración y la creciente diversidad.
Ha destacado, asimismo, la gratuidad de las plazas públicas de 0 a 3 años y ha anunciado nuevas ayudas al estudio de entre 100 y 150 euros, además de inversiones en centros y en Formación Profesional.
En sanidad, la presidenta ha admitido su “frustración” por las listas de espera y ha reconocido que las medidas actuales no son suficientes. Ha apostado por reforzar plantillas, especialmente en Atención Primaria, y mejorar la organización.
Chivite ha anunciado también nuevas actuaciones sanitarias, entre ellas ampliar la atención dental infantil y estudiar el uso de inteligencia artificial para las mamografías, además de impulsar la telemedicina.
Sobre inmigración, ha defendido una política “ordenada y segura” y ha rechazado “criminalizar a quien migra”. Ha reivindicado la aportación de las 145.000 personas de origen migrante que viven en Navarra.
En servicios sociales, ha situado como prioridad reducir las esperas para reconocer la dependencia y la discapacidad. Ha anunciado refuerzos, nuevos centros de día y 500 plazas subvencionadas en más de 30 localidades.
Mayor intervención pública en vivienda
La presidenta de Navarra ha situado la vivienda como “la principal preocupación ciudadana”, y ha defendido una mayor intervención pública. Ha señalado que el mercado por sí solo no garantiza el acceso a una vivienda asequible, y ha apostado por combinar regulación, movilización de vivienda vacía, parque público y construcción de nueva oferta.
Chivite ha destacado que Navarra vive su mayor nivel de construcción de vivienda de los últimos quince años, y ha señalado que la planificación contempla unas 27.000 viviendas en la comarca de Pamplona. En las zonas tensionadas, ha afirmado que los precios han bajado un 5 % en un año, y ha citado medidas como la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones o el registro de grandes tenedores.
El Gobierno foral trabaja además en una empresa mixta de vivienda, y en la movilización de pisos vacíos junto a los ayuntamientos, mientras mantiene las ayudas al alquiler y la bolsa pública. La estrategia Etxe On prevé la construcción de 735 viviendas, con el objetivo de favorecer la emancipación juvenil, reducir el esfuerzo de las familias y contribuir a mantener población en los municipios.