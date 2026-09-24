Chivite reivindica una democracia "desde la acción", y sitúa vivienda, precios y sanidad entre los retos de Navarra

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha abierto este jueves en el Parlamento foral el último Debate sobre el Estado de la Comunidad de la legislatura con una llamada a “fortalecer la democracia desde la acción” frente al avance de fuerzas que, a su juicio, promueven “división”, “exclusión” y “recorte de derechos”.

Chivite ha defendido una democracia capaz de demostrar su utilidad en la vida cotidiana y ha planteado el debate como una oportunidad para rendir cuentas, reconocer aquello que todavía no funciona y fijar las prioridades para el tramo final de la legislatura.

La presidenta ha situado entre las principales preocupaciones de la ciudadanía el acceso a la vivienda, el incremento de los precios, las dificultades para recibir atención sanitaria y la convivencia. “La ciudadanía navarra no nos pide explicaciones abstractas. Nos pide respuestas”, ha señalado, antes de enumerar algunas de esas demandas: poder afrontar la compra y la vivienda, conseguir una cita médica a tiempo, educar a los hijos y “construir un futuro sin miedo”.

En el ámbito económico, Chivite ha reivindicado la evolución de Navarra en los últimos años y su modelo de “prosperidad compartida”, basado en combinar crecimiento, cohesión social y equilibrio territorial.

La presidenta ha reconocido ámbitos en los que Navarra debe avanzar, como la reducción del desempleo juvenil y de larga duración, la siniestralidad laboral y la brecha salarial entre hombres y mujeres. La inflación, situada en el 4,2 % interanual en agosto, ha llevado además a Chivite a situar la protección del poder adquisitivo como una de las prioridades de su política fiscal. La propuesta vinculada a los Presupuestos de 2027, ha anunciado, tendrá como “objetivo central” proteger a las familias y buscará que “el salario llegue más lejos”.