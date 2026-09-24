Chivitek "ekintzatik abiatutako" demokraziaren alde egin du, eta etxebizitza, prezioak eta osasuna jarri ditu erronken zeregin-zerrendan
Nafarroako presidenteak erosahalmenaren babesa, hazkunde ekonomikoa eta zerbitzu publikoen hobekuntza defendatu ditu, eta Nafarroako Ubidean eta Belaten atzerapenak daudela aitortu du.
Maria Chivite Nafarroako presidenteak ireki du legegintzaldiko Foru Komunitatearen egoerari buruzko azken eztabaida Parlamentuan, eta "demokrazia ekintzatik indartzeko" deia egin du, "zatiketa", "bazterketa" eta "eskubideen murrizketa" sustatzen dituzten indarren oldarraldiaren aurrean.
Chivitek eguneroko bizitzan erabilgarria dela erakusteko gai den demokrazia defendatu du, eta gaurko agerraldia aurpegia emateko, oraindik funtzionatzen ez duena aitortzeko eta legealdiaren azken zatirako lehentasunak finkatzeko aukera gisa planteatu du.
Presidenteak herritarren kezka nagusien artean kokatu ditu etxebizitza eskuratzea, prezioen igoera, osasun-arreta jasotzeko zailtasunak eta bizikidetza. "Nafarroako herritarrek ez digute azalpen abstrakturik eskatzen. Erantzunak eskatzen dizkigute", adierazi du, eskaera horietako batzuk zerrendatu aurretik: erosketari eta etxebizitzari aurre egin ahal izatea, hitzordu mediko bat garaiz lortzea, seme-alabak heztea eta "beldurrik gabeko etorkizuna eraikitzea".
Arlo ekonomikoan, Chivitek Nafarroaren azken urteotako bilakaera eta "oparotasun partekatuaren" eredua aldarrikatu ditu, hazkundea, gizarte kohesioa eta lurralde oreka uztartuz.
Presidenteak aitortu duenez, Nafarroak aurrera egin behar du alor horietan, besteak beste, gazteen eta iraupen luzeko langabezia, lan ezbeharren kopurua eta gizonen eta emakumeen arteko soldata-arrakala murriztuz. Abuztuan urte arteko inflazioa % 4,2ra iritsi zen honetan, Chivitek erosteko ahalmenaren babesa jarri du bere politika fiskalaren lehentasun. 2027ko Aurrekontuen "helburu nagusia" familiak babestea eta soldatak aukera gehiago ematea bilatuko omen du.
Atzerapenak Belaten eta Nafarroako Ubidean
Presidenteak azpiegiturei eskaini die bere hitzaldiaren zati bat, eta atzerapenak onartu ditu bi proiektu garrantzitsutan: Nafarroako Ubidearen bigarren fasean eta Belateko tunelaren bikoizketan.
Ubidearen eraikuntza "nahiko genukeena baino gehiago, zentzuzkoa dena baino gehiago" kostatzen ari dela onartu du, baina proiektuak aurrera jarraitzen duela eta Gobernuak laster Ministerioarekin hitzarmena sinatzea espero duela ziurtatu du.
Belateri dagokionez, Chivitek egungo kontratua amaitzeko eta egiteke dauden obrak berriro lizitatzeko erabakia defendatu du, hasierako diseinua "teknikoki bideragarria ez dela ematen duelako". Gainera, ukatu egin du hartutako erabakietan "esku-sartze politikorik" egon denik, eta azpiegitura Europarekin adostutako epeen barruan amaituko dela bermatu du.
Hezkuntza, osasuna eta migrazioa
Hezkuntzan, Chivitek PISAren emaitzak "zorrotz" aztertzeko eta ikasgeletan "arreta berreskuratzeko" beharra defendatu du, pantailen eta kontzentrazio faltaren aurrean.
Era berean, 0 eta 3 urte bitarteko plaza publikoak doakoak direla nabarmendu du, eta 100 eta 150 euro bitarteko laguntza berriak iragarri ditu, ikastetxeetan eta Lanbide Heziketan egingo dituen inbertsioez gain.
Osasun arloan, itxaron-zerrendek eragindako "etsipena" onartu du presidenteak, eta egungo neurriak nahikoak ez direla onartu du. Plantillak indartzearen alde egin du, bereziki Lehen Mailako Arretan, eta antolaketa hobetzearen alde.
Chivitek osasun jarduera berriak iragarri ditu, besteak beste, haurren hortz-arreta handitzea eta mamografietarako adimen artifizialaren erabilera aztertzea, telemedikuntza bultzatzeaz gain.
Gizarte-zerbitzuetan, mendekotasuna eta desgaitasuna aitortzeko itxaronaldiak murriztea jarri du lehentasuntzat. Errefortzuak, eguneko zentro berriak eta diruz lagundutako 500 plaza iragarri ditu 30 udalerri baino gehiagotan.
Migrazioari dagokionez, politika "ordenatua eta segurua" defendatu du, eta baztertu egin du "migratzen duena kriminalizatzea". Nafarroan bizi diren eta jatorria atzerrian duten 145.000 pertsonaren ekarpena aldarrikatu du.
Eskuhartze publiko handiagoa etxebizitzan
Nafarroako presidentearen esanetan, etxebizitza da "herritarren kezka nagusia", eta eskuhartze publiko handiagoa defendatu du. Adierazi duenez, merkatuak berak bakarrik ez du bermatzen etxebizitza eskuragarria izatea, eta erregulazioa, etxebizitza hutsak mugitzea, eta parke publikoa eta eskaintza berria eraikitzearen aldeko apustua egin du.
Chivitek nabarmendu du Nafarroak azken hamabost urteetan izan duen etxebizitza eraikuntza mailarik altuena duela egun, eta 27.000 etxebizitza berri inguru aurreikusten dituela Iruñerrian. Tentsioan dauden eremuetan, urtebetean prezioak % 5 jaitsi direla zehaztu du, eta hainbat neurri aipatu ditu, hala nola sasoiko alokairuen eta logelen erregulazioa edo jabe handien erregistroa.
Gainera, Foru Gobernua etxebizitza enpresa misto baten sorkuntza lantzen ari omen da, hutsik dauden pisuak mugitzen udalekin batera, alokairurako laguntzak eta poltsa publikoa mantentzen dituen bitartean. Etxe On estrategiak 735 etxebizitza eraikitzea aurreikusten du, gazteen emantzipazioa bultzatzeko, familien ahalegina murrizteko eta udalerrietan biztanleriari eusten laguntzeko.