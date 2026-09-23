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Sanchezek etxebizitza-dekretu urgentea iragarri du, eta erantzukizuna eskatu du baliozkotzeko

New Yorken emandako prentsaurrekoan esan du hori  gogor kritikatu ditu Madrilgo Udala eta Gobernu autonomikoa, Maricarmenen etxegabetzearen berri jakin ostean.

Nueva York - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa este miércoles en Nueva York en el foro "América Latina, Estados Unidos y España en la economía global", organizado por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, que reune a líderes empresariales y representantes políticos y económicos de las tres regiones antes del inicio de la Asamblea General de la ONU. EFE / Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa.***SOLO USO EDITORIAL / SOLO USO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO)***.
Pedro Sanchez, New Yorken. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak asteazken honetan agindu duenez, bere Gobernuak etxebizitzari buruzko errege-dekretu berri bat bidaliko du Parlamentura, "premiaz", datarik zehaztu gabe. Horren aureran, "erantzukizuna" eta "ikuspegi zabala" eskatu die talde parlamentarioei, hori baliozkotzeko eta Maricarmenena bezalako "tragedia" bat saihesteko.

"Maricarmen etxetik botatzea tragedia soziala da, eta ezin dugu onartu, ez herrialde gisa, ezta erakunde publikoen ikuspuntutik ere", azpimarratu du New Yorken emandako prentsaurrekoan.

Halaber, gogor kritikatu ditu Madrilgo Udala eta Gobernu autonomikoa, etxebizitzaren arloan pertsona kalteberen babes sozialaren arloan eskumena duten administrazioak direlako. Salatu duenez, "kezkatuago daude diru publikoarekin erosten".

Informazio gehiago, laster.

Etxebizitza Pedro Sanchez Espainiako gobernua Madril Politika

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