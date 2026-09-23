Sanchezek etxebizitza-dekretu urgentea iragarri du, eta erantzukizuna eskatu du baliozkotzeko
New Yorken emandako prentsaurrekoan esan du hori gogor kritikatu ditu Madrilgo Udala eta Gobernu autonomikoa, Maricarmenen etxegabetzearen berri jakin ostean.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak asteazken honetan agindu duenez, bere Gobernuak etxebizitzari buruzko errege-dekretu berri bat bidaliko du Parlamentura, "premiaz", datarik zehaztu gabe. Horren aureran, "erantzukizuna" eta "ikuspegi zabala" eskatu die talde parlamentarioei, hori baliozkotzeko eta Maricarmenena bezalako "tragedia" bat saihesteko.
"Maricarmen etxetik botatzea tragedia soziala da, eta ezin dugu onartu, ez herrialde gisa, ezta erakunde publikoen ikuspuntutik ere", azpimarratu du New Yorken emandako prentsaurrekoan.
Halaber, gogor kritikatu ditu Madrilgo Udala eta Gobernu autonomikoa, etxebizitzaren arloan pertsona kalteberen babes sozialaren arloan eskumena duten administrazioak direlako. Salatu duenez, "kezkatuago daude diru publikoarekin erosten".
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