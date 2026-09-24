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Denis Itxaso anuncia que ha ordenado acelerar el proceso de declaración de Erandio como zona tensionada

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Erandio eremu tentsionatu izendatzeko prozesua azkartzeko agindua eman duela iragarri du Denis Itxasok

EITB

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Una vez puesto en marcha, el consejero quiere que se aplique la ley y se activen los mecanismos de protección. 

Denis Itxaso Vivienda Erandio Política

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