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Denis Itxaso anuncia que ha ordenado acelerar el proceso de declaración de Erandio como zona tensionada
Una vez puesto en marcha, el consejero quiere que se aplique la ley y se activen los mecanismos de protección.
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