El Gobierno Vasco recurrirá ante el Supremo la sentencia que anula el decreto sobre el euskera en el sector público

El Gobierno Vasco presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) que anula un decreto de 2024 sobre normalización del uso del euskera en el sector público, según ha anunciado el lehendakari, Imanol Pradales, que ha advertido de que su gobierno "seguirá actuando con rigor y con respeto, pero defendiendo sin complejos el avance de la normalización" de la lengua vasca.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anuló el pasado 16 de septiembre el decreto de normalización del uso del euskera para el sector público vasco por una cuestión de forma, al considerar que la preceptiva memoria económica "adolece de insuficiencia sustancial".

Pradales ha realizado este anuncio en el pleno de control del Parlamento Vasco, en respuesta a una pregunta de Vox sobre la sentencia del TSJPV que anula el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el sector publico vasco, al considerar que peca de "insuficiencia" en su memoria económica.

La única representante de Vox en la Cámara vasca, Amaia Martínez, ha preguntado a Pradales acerca de las razones por las que el Gobierno Vasco "hizo caso omiso" del informe de la Oficina de Control Económico, algo que --según ha destacado-- "ha motivado la anulación" de este decreto, una norma que Martínez ha atribuido a la política lingüística "discriminatoria y fracasada" del Ejecutivo vasco.

En su respuesta, el lehendakari ha afirmado que "no es cierto que hayamos hecho caso omiso al informe de la Oficina de Control Económico". "Este informe formó parte de la tramitación del expediente, tuvo su análisis y su valoración, al igual que el resto de informes, memorias y consideraciones técnicas y jurídicas que acompañan al decreto; y por lo tanto, se cumplieron todos los controles", ha manifestado.