El movimiento por la nación vasca Gure Esku ha presentado este jueves Zazpi jauziz herri bat, una nueva iniciativa que se llevará a cabo de manera conjunta en las siete capitales vascas el próximo 25 de octubre. Ha llamado a vascos y vascas a bailar el Zazpi Jauzi al mismo tiempo en todas las capitales, con el objetivo de "revitalizar el sentimiento nacional", a través de la danza, ante los retos que presenta el futuro.

La portavoz de Gure Esku, Irati Álavarez, ha recitado los retos que se presentan en este siglo XXI: "el cambio climático, las dimanicas migratorias, la inteligencia artificial, las consecuencias de la geopolítica..." Y ha subrayado que todo ello se está produciendo en un momento en el que "los discursos reaccionarios están tomando cada vez más fuerza".

En este contexto, Gure Esku ha considerado imprescindible "reforzar la cohesión territorial y adquirir instrumentos para la soberanía de Euskal Herria.

La iniciativa popular del 25 de octubre tendrá como objetivo "escenificar esa cohesión", así como un "salto hacia el futuro". En esta ocasión, Gure Esku propone hacerlo a través de la danza, "todos juntos, formando una comunidad".