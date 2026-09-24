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Gure Esku quiere dar un "salto al futuro como nación" a través de la danza el 25 de octubre

Ha invitado a los vascos y las vascas a bailar el 'Zazpi jauzi' al mismo tiempo en las siete capitales vascas, con el objetivo de reivindicar la nación vasca y la cohesión entre los territorios vascos.

Gure Esku aurkezpena: Zazpi Jauziz Herri bat. Irati Alvarez eta Josu Etxabur
Irati Alvarez y Josu Etxaburu, portavoces de Gure Esku, durante la presentación de la iniciativa 'Zazpi jauzi, herri bat'. Foto: Gure Esku.
Euskaraz irakurri: Gure Eskuren Zazpi jauziz, herri bat ekimenaren aurkezpena

EITB

Última actualización

El movimiento por la nación vasca Gure Esku ha presentado este jueves Zazpi jauziz herri bat, una nueva iniciativa que se llevará a cabo de manera conjunta en las siete capitales vascas el próximo 25 de octubre. Ha llamado a vascos y vascas a bailar el Zazpi Jauzi al mismo tiempo en todas las capitales, con el objetivo de "revitalizar el sentimiento nacional", a través de la danza, ante los retos que presenta el futuro.

La portavoz de Gure Esku, Irati Álavarez, ha recitado los retos que se presentan en este siglo XXI: "el cambio climático, las dimanicas migratorias, la inteligencia artificial, las consecuencias de la geopolítica..." Y ha subrayado que todo ello se está produciendo en un momento en el que "los discursos reaccionarios están tomando cada vez más fuerza".

En este contexto, Gure Esku ha considerado imprescindible "reforzar la cohesión territorial y adquirir instrumentos para la soberanía de Euskal Herria. 

La iniciativa popular del 25 de octubre tendrá como objetivo "escenificar esa cohesión", así como un "salto hacia el futuro". En esta ocasión, Gure Esku propone hacerlo a través de la danza, "todos juntos, formando una comunidad".

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