Euskal administrazioan euskarari buruzko dekretua baliogabetzen duen epaiaren aurkako helegitea aurkeztuko du Jaurlaritzak
Imanol Pradales lehendakariak euskararen normalizazioa defendatzen jarraituko duela ohartarazi du, "errespetuz baina konplexurik gabe".
Eusko Jaurlaritzak kasazio-errekurtsoa aurkeztuko du Auzitegi Gorenean, sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretua baliogabetzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak emandako epaiaren aurka, Imanol Pradales lehendakariak iragarri duenez. Pradalesek ohartarazi duenez, bere gobernuak "zorrotz eta errespetuz jokatzen jarraituko du, baina konplexurik gabe defendatuz euskararen normalizazioaren aurrera egin dezagun".
Euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua baliogabetu zuen irailaren 16an Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak, prozedura-akats batengatik, nahitaezko memoria ekonomikoak "funtsezko gutxiegitasuna" zuela iritzita.
Pradalesek Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan egin du iragarpena, euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzen duen otsailaren 22ko 19/2024 Dekretua baliogabetzen duen epaiari buruz Voxek egindako galderari erantzunez.
Amaia Martinez Voxek Eusko Legebiltzarrean duen ordezkari bakarrak Eusko Jaurlaritzak Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostenari "jaramonik ez egiteko" arrazoiei buruz galdetu dio Pradalesi, eta Martinezek Jaurlaritzaren hizkuntza-politika "diskriminatzaileari eta porrot egindakoari" egotzi dio dekretu hori "baliogabetzea".
Bere erantzunean, lehendakariak adierazi du "ez dela egia Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostenari jaramonik egin ez diogunik". "Txosten hori espedientearen izapidetzearen parte izan zen, bere analisia eta balorazioa izan zituen, dekretuarekin batera doazen gainerako txosten, memoria eta gogoeta tekniko eta juridikoek bezala; beraz, kontrol guztiak bete ziren", adierazi du.
Euskaldunen hizkuntza-eskubideak bermatzea
Pradalesek gaineratu duenez, "oraindik ez da amaitu prozesuaren ibilbidea", EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia irmoa ez delako. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak kasazio-errekurtsoa aurkeztuko du Auzitegi Gorenean, "euskaldunen hizkuntza-eskubideak bermatzeko helburuarekin sortu zen araua defendatzeko".
"Voxek beti dio ez dagoela euskararen aurka, baina bere ibilbideak erakusten du hala dagoela ", adierazi du lehendakariak, eta deitoratu du Voxen ekimen guztiek helburu bakarra dutela:" zalantzan jartzea, helegitea jartzea, hizkuntza-normalizaziora bideratutako edozein neurri mugatzea ".