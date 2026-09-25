El Gobierno de España apura las negociaciones para aprobar el decreto de vivienda el martes

El Gobierno de España apura las negociaciones con sus socios parlamentarios para intentar aprobar el próximo martes el nuevo decreto de vivienda. Sumar se ha mostrado dispuesto a estudiar las bonificaciones fiscales planteadas por Junts para los propietarios, mientras que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha considerado que la aprobación del paquete es "determinante y decisiva".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que existe voluntad política para alcanzar un acuerdo antes del martes y ha defendido mantener la "mano tendida" a Junts, cuyos votos son necesarios para la mayoría parlamentaria.

Urtasun ha explicado que Sumar aceptó "desde el principio" debatir las propuestas fiscales de Junts porque considera necesario alcanzar un acuerdo ante la situación de la vivienda. "La gente quiere soluciones", ha señalado.

El ministro ha confirmado que se están estudiando las propuestas de la formación independentista con el objetivo de construir un decreto "donde todo el mundo se sienta reflejado". Entre las medidas que plantea incluir figuran la protección frente a los desahucios, la regulación del alquiler de temporada y mecanismos para evitar fuertes incrementos de las rentas al renovar los contratos.