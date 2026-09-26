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Hurtado defiende la "prioridad social frente a la prioridad nacional de PNV y Bildu, que no responde a la pluralidad"

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Reunión del PSE-EE de Álava REMITIDA / HANDOUT por PSE-EE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/9/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hurtadok "lehentasun soziala" defendatu du, "EAJren eta Bilduren lehentasun nazionalaren aurrean"

EITB

Última actualización

El secretario general del PSE-EE de Álava, Javier Hurtado, ha defendido este sábado en Vitoria la "prioridad social frente a la prioridad nacional de PNV y EH Bildu, que no responde a la pluralidad con la que cuenta el territorio alavés".

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