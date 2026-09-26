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Todo preparado en Foronda para celebrar el Alderdi Eguna
Máximos dirigentes del PNV, con el lehendakari a la cabeza, han visitado las campas de Foronda para ultimar detalles del Alderdi Eguna. El domingo celebrarán la edición número 50 bajo el lema "Alderdia Bizi". Será un homenaje a los voluntarios que año tras año han trabajado en la organización de esta fiesta; y al mismo tiempo el PNV quiere visualizar que hay relevo. Se leerá un mensaje dirigido a las futuras generaciones, un texto aprobado en la última reunión de la ejecutiva del partido.
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