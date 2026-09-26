La militancia de EH Bildu respalda a los candidatos propuestos para las elecciones municipales y forales

La militancia de EH Bildu ha brindado un amplio respaldo, con apoyos superiores al 90 %, a todos los candidatos propuestos por las respectivas direcciones territoriales de la formación a las tres diputaciones de la CAV y las cuatro alcaldías de Hegoalde así como al Parlamento de Navarra, de mayo de 2027.



La coalición abertzale ha informado este sábado en una nota de los resultados del proceso de votación que ha llevado a cabo de forma telemática desde el jueves pasado, que ha concluido con el refrendo de los candidatos electorales anunciados y propuestos por los órganos de dirección a nivel local y territorial.



Eva López de Arroyabe ha sido proclamada candidata a diputada general de Álava, tras recibir un 98,82 % de votos a favor; Iker Casanova, aspirante a presidir la Diputación Foral de Bizkaia, con el 97,33 % de apoyo de los militantes; y Maddalen Iriarte, candidata a diputada general de Gipuzkoa, con el 96,39 % de votos favorables.



Como aspirantes a alcaldesa, han sido refrendadas Rocio Vitero en Vitoria ( 97,44 %), Maria del Río en Bilbao (91,67 %) y Nerea Kortajarena en Donostia-San Sebastián (97,01 %).



