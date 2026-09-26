La militancia de EH Bildu respalda a los candidatos propuestos para las elecciones municipales y forales
La militancia de EH Bildu ha brindado un amplio respaldo, con apoyos superiores al 90 %, a todos los candidatos propuestos por las respectivas direcciones territoriales de la formación a las tres diputaciones de la CAV y las cuatro alcaldías de Hegoalde así como al Parlamento de Navarra, de mayo de 2027.
La coalición abertzale ha informado este sábado en una nota de los resultados del proceso de votación que ha llevado a cabo de forma telemática desde el jueves pasado, que ha concluido con el refrendo de los candidatos electorales anunciados y propuestos por los órganos de dirección a nivel local y territorial.
Eva López de Arroyabe ha sido proclamada candidata a diputada general de Álava, tras recibir un 98,82 % de votos a favor; Iker Casanova, aspirante a presidir la Diputación Foral de Bizkaia, con el 97,33 % de apoyo de los militantes; y Maddalen Iriarte, candidata a diputada general de Gipuzkoa, con el 96,39 % de votos favorables.
Como aspirantes a alcaldesa, han sido refrendadas Rocio Vitero en Vitoria ( 97,44 %), Maria del Río en Bilbao (91,67 %) y Nerea Kortajarena en Donostia-San Sebastián (97,01 %).
EH Bildu
EH Bildu presenta a Arroyabe y Vitero con la ambición de convertirse en la primera fuerza política de Álava
EH Bildu ha realizado un acto político en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz para presentar a la candidata a diputada general de Álava, Eva López de Arroyabe, y a la candidata a alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Rocío Vitero. Bajo el lema "Badatorren Araba", ambas candidatos han explicado los retos y prioridades de EH Bildu de cara a las próximas elecciones.
En cuanto a Navarra, Laura Aznal ha sido ratificada como candidata a presidenta, con el apoyo del 98,29 % de la militancia de EH Bildu, y Joseba Asiron, como aspirante a repetir como alcalde de Pamplona, con un rotundo apoyo del 100 %.
La formación ha felicitado a todos ellos por su "compromiso" y por "la responsabilidad que han asumido para representar en las instituciones el proyecto político de la izquierda soberanista".
Ha valorado también la participación de la militancia porque muestra el carácter "participativo y lleno de ilusión" de las bases de EH Bildu, que inicia a partir de ahora el proceso para elegir a los demás candidatos a las alcaldías del resto de municipios de Euskal Herria.