EH Bildu presenta a Arroyabe y Vitero con la ambición de convertirse en la primera fuerza política de Álava

EH Bildu ha realizado un acto político en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz para presentar a la candidata a diputada general de Álava, Eva López de Arroyabe, y a la candidata a alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Rocío Vitero. Bajo el lema "Badatorren Araba", ambas candidatos han explicado los retos y prioridades de EH Bildu de cara a las próximas elecciones.