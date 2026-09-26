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EH Bildu presenta a Arroyabe y Vitero con la ambición de convertirse en la primera fuerza política de Álava

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VITORIA, 26/09/2026.- EH Bildu presenta en un acto político a sus candidatas a la alcaldía de Vitoria, Rocío Vitero (i), y la diputada general de Álava, Eva López de Arroyabe (d), este sábado, en Vitoria. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arabako lehen indar politikoa bihurtzeko anbizioarekin aurkeztu ditu EH Bilduk Arroyabe eta Vitero

EITB

Última actualización

EH Bildu ha realizado un acto político en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz para presentar a la candidata a diputada general de Álava, Eva López de Arroyabe, y a la candidata a alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Rocío Vitero. Bajo el lema "Badatorren Araba", ambas candidatos han explicado los retos y prioridades de EH Bildu de cara a las próximas elecciones.

EH Bildu Partidos Políticos Araba-Álava Vitoria-Gasteiz Política

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