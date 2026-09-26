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Arabako lehen indar politikoa bihurtzeko anbizioarekin aurkeztu ditu EH Bilduk Arroyaberen eta Vitero

Iragarkia
VITORIA, 26/09/2026.- EH Bildu presenta en un acto político a sus candidatas a la alcaldía de Vitoria, Rocío Vitero (i), y la diputada general de Álava, Eva López de Arroyabe (d), este sábado, en Vitoria. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduk ekitaldi politikoa egin du Gasteizko Europa Jauregian, Eva Lopez de Arroyabe Arabako diputatu nagusi izateko hautagaiaren eta Rocio Vitero Gasteizko alkate izateko hautagaiaren aurkezpena egiteko. Badatorren Araba goiburupean bi hautagaiek datozen huteskundeei begira EH Bilduren erronkak eta lehentasunak azaldu dituzte.

EH Bildu Alderdi Politikoak Araba Gasteiz Politika

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