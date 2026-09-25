Etxebizitza dekretua asteartean onartzeko negoziazioak bizkortu ditu Espainiako Gobernuak
Juntsek planteatutako hobari fiskalak aztertzeari ekin dio Sumarrek, eta Bustinduyk pakete "erabakigarria eta erabakigarria" dela uste du.
Espainiako Gobernua Parlamentuko kideekin negoziatzen ari da datorren asteartean etxebizitza dekretu berria onartzeko. Juntsek jabeentzat planteatutako hobari fiskalak aztertzeko prest agertu da Sumar. Bien bitartean, Pablo Bustinduy Eskubide Sozialetako ministroak adierazi du neurri sorta hori "erabakigarria" dela.
Ernest Urtasun Kultura ministroak esan du astearterako akordio bat lortzeko borondate politikoa dagoela, eta Juntsi "eskua luzatuta" mantentzea defendatu du, izan ere, bere botoak erabakigarriak izan daitezke.
Urtasunek azaldu duenez, Sumarrek "hasieratik" onartu zuen Juntsen proposamen fiskalak eztabaidatzea, etxebizitzaren egoeraren aurrean akordio bat lortzea beharrezkotzat jotzen duelako.
Ministroak baieztatu du alderdi independentistaren proposamenak aztertzen ari direla, "denak ordezkatuta sentituko diren" dekretu bat osatzeko helburuarekin. Besteak beste, kaleratzeen aurkako babesa, alokairu turistikoen erregulazioa eta kontratuak berritzean errentak nabarmen igotzea saihesteko mekanismoak jasotzea proposatu du.
Bustinduyren ustez, dekretua "erabakigarria" da
Bustinduyk adierazi du ez duela "beste eszenatokirik ikusten" PSOEren asmoa ez bada datorren asteartean etxebizitza dekretu berria Ministroen Kontseilura eramatea.
PSOEk neurri sorta atzeratuko balu Gobernua utziko lukeen galdetu diotenean, ministroak ez du erantzun nahi izan, baina azpimarratu du une politiko "erabakigarriak" daudela eta une horietako bat dela hau, etxebizitza eskuratzeko arazoen aurrean gizartearen presio handia dagoen testuinguru batean.
Juntsekin negoziatzeari dagokionez, Bustinduyk onartu du politika ekonomikoan dituen jarrerak ezkerrekoen "antipodetan" daudela, baina adostasun puntuak aurkitzeko beharra defendatu du.
Zerga-kenkariei buruz, adierazi du ez direla ezkerrak defendatzen duen eredua, "ez duelako funtzionatzen" eta kasu batzuetan bidegabea izan daitekeelako. Hala ere, etxebizitza txiki-jabeentzako zerga-bonifikazioen mekanismoa eta etxebizitzak alokatzeko pizgarri orokor gisa zerga-kenkariak ematea bereizi ditu.
"Akordio bat egon dadin, alde guztiek amore eman beharko dute", ohartarazi du.
Juntsen "gutxieneko adostasun komuna"
Míriam Nogueras Juntsen Kongresuko bozeramaileak "gutxieneko adostasun komuna" bilatzeko eskatu du ostiral honetan, talde parlamentario guztien artean, etxebizitzaren krisiari aurre egiteko dekretua "ahalik eta azkarren" onartzeko.
TV3ri egindako adierazpenetan, Noguerasek esan du PSOEk Juntsi jakinarazi diola "begi onez" ikusten dituela alderdi independentistak Kongresuan erregistratutako eta irailaren 3an Pedro Sánchez Espainiako Gobernuko presidenteari zuzenean helarazitako neurriak.
Juntsen proposamenen artean, alokairuengatiko, etxebizitza erosteagatiko eta aurrezki-kontuengatiko zerga-kenkariak aipatu ditu. Era berean, inbertsio-funtsen jabetzako etxebizitzetan kaleratzeak etetea eta funts horiek etxebizitza gehiago erostea debekatzea proposatu du.
Noguerasek defendatu du alderdi bakoitzak ez duela bere printzipioei uko egin behar, baina adostasun-puntuak bilatu behar direla. Halaber, Juntsen ohartarazi du ez dituela "juridikoki aplikaezinak diren legeak" babestuko.
Urtasunek Maricarmenen kasurako irtenbidea eskatu du
Dekretuaren negoziazioaz gain, Urtasunek "irtenbide zehatza" eskatu du Maricarmenentzat, inbertsio-funts baten jabetzako etxebizitza batetik kaleratua izan den emakumearentzat.
Ministroak etxebizitza desjabetzeko aukera planteatu du, Espainiako Konstituzioaren 33. artikuluari erreferentzia eginez, nahitaezko desjabetzeak aurreikusten baititu. Era berean, Casa 47 estatuko enpresak alokairu eskuragarriko alternatiba bat eskaintzea eskatu du.
Urtasunek adierazi du desjabetzeko aukera aztertzen ari direla, eta gai hori etxebizitza dekretua onartzeko parlamentuko negoziaziotik bereizi du.
Bestalde, Irene Montero eurodiputatuak eta Podemosen bigarrenak ohartarazi du etxebizitzaren inguruko "dekreturik onena" ere "adabaki bat" baino ez litzatekeela izango. Neurri estrukturalak eskatu ditu, besteak beste, inbertsio-funtsen jabetzako etxebizitzak desjabetzea, alokairu-kontratu mugagabeak ezartzea eta espekulatzeko asmoz etxebizitzak erostea debekatzea.