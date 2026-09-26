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Dena prest Forondan Alderdi Eguna ospatzeko
EAJko buruzagi nagusiek, lehendakaria buru zutela, Forondako zelaiak bisitatu dituzte Alderdi Egunaren azken xehetasunak bertatik bertara ikusteko. Igandean 50. edizioa ospatuko dute "Alderdia Bizi" lelopean. Urtez urte jai hau antolatzen lan egin duten boluntarioei omenaldia izango da, eta aldi berean EAJren barruan erreleboa dagoela adieraziko da. Datozen belaunaldiei zuzendutako mezu bat irakurriko da, alderdiko exekutibaren azken bileran onartutako testua.
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