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EAJren eta PSOEren "gainbeheraren" aurrean Euskadiko PPren "erantzukizuna" aldarrikatu du De Andresek

Iragarkia
BILBAO, 26/09/2026.- El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés ha clausurado este sábado en Bilbao el acto de NNGG de Bizkaia para renovar su presidencia. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00

EITB

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Javier de Andres Euskadiko Alderdi Popularreko presidenteak "erantzukizuna" eta bere alderdiak bete beharreko “zeregin berria” aldarrikatu ditu, EAJren eta PSOEren politiken "gainbeheraren" aurrean. Bere ustez, politika horiek "porrot" egin dute, hezkuntzaren eta etxebizitzaren arloan batez ere.

Javier de Andrés Euskadiko Alderdi Popularra Politika

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