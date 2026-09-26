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EAJren eta PSOEren "gainbeheraren" aurrean Euskadiko PPren "erantzukizuna" aldarrikatu du De Andresek
Javier de Andres Euskadiko Alderdi Popularreko presidenteak "erantzukizuna" eta bere alderdiak bete beharreko “zeregin berria” aldarrikatu ditu, EAJren eta PSOEren politiken "gainbeheraren" aurrean. Bere ustez, politika horiek "porrot" egin dute, hezkuntzaren eta etxebizitzaren arloan batez ere.
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