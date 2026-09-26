PSE-EE
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Hurtadok "lehentasun soziala" defendatu du, "EAJren eta Bilduren lehentasun nazionalaren aurrean"

Iragarkia
Reunión del PSE-EE de Álava REMITIDA / HANDOUT por PSE-EE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/9/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Javier Hurtadok, PSE-EEren Arabako idazkari nagusiak dio jeltzaleak nazionaltasuna lehenesten ari direla, hauteskunde arrazoiak direla eta. Euskadiko sozialistak politika aurrerakoien berme direla gehitu du.

PSE EE Politika

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