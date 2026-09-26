Segurtasun Sailak Basaurin ertzain baten kontra agertutako pintaketak gaitzetsi ditu
Bingen Zupiriak zuzentzen duen sailak salatu duenez, tankerakoek "iraganeko garaiak gogorarazten dituzte eta demokraziaren eta bizikidetzaren balioen aurka egiten dute zuzenean".
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gaur goizean Basaurin (Bizkaia) ertzain baten aurka agertu diren pintaketak gaitzetsi ditu.
Sailak ohar bidez salatu duenez, "herritarren segurtasuna bermatzeko lanean ari diren Ertzaintzako agenteen aurkako seinalamendu horiek iraganeko garaiak gogorarazten dituzte, eta demokraziaren eta bizikidetzaren balioen aurka egiten dute zuzenean".
Sailak "babesa eta elkartasuna" adierazi die pintaketen jomuga izan den agenteari eta bere gertukoei.
Uda honetan Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Gasteizen eta Getxon.