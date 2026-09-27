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Cientos de personas acampan en Sol por la vivienda: "O cae el rentismo, o cae el Gobierno"

La acampada se ha iniciado tras la manifestación celebrada el sábado en Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen.
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AME806. MADRID (ESPAÑA), 26/09/2026.- Miles de personas se congregaron, decenas de ellas con tiendas de campaña para acampar en la Puerta del Sol este sábado, al término de la manifestación que recorrió el centro de la capital de España para protestar por el desahucio de una anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda, en Madrid (España). EFE/ Mercedes Ortuño Lizaránc
18:00 - 20:00
Centenares de personas han acamapado en la madrileña Puerta del Sol. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ehunka pertsonak kanpaldia egin dute Solen etxebizitzaren alde

EITB

Última actualización

Centenares de personas han pasado la noche acampadas en la madrileña Puerta del Sol como protesta por la crisis de la vivienda, exclamando que no aguantan más y que "o cae el rentismo o cae el Gobierno".

La acampada se ha iniciado tras la manifestación celebrada el sábado en Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

En un clima de tranquilidad, los congregados han pasado la noche en alrededor de un centenar de tiendas de campaña que han ido instalando con el paso de las horas, siguiendo el llamamiento hecho por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de la iniciativa.

"Hemos decidido acampar en Sol para exigir medidas reales en materia de vivienda. No aguantamos más este estado rentista que nos exprime y nos echa de nuestros barrios. Toda ayuda es bienvenida. Si no puedes venir a acampar, puedes traer sacos de dormir, esterillas, comida o agua", ha publicado en la red social X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

También se ha hecho acopio de comida y bebida para pasar la noche y el Sindicato de Inquilinas ha instalado una carpa a modo de punto de información sobre la situación de la vivienda en España y los alquileres.

Un representante del Sindicato de Inquilinas ha explicado que, de momento, van a dormir esta noche en la Puerta del Sol y que luego se irán organizando.

Vivienda Madrid Gobierno de España Manifestaciones Sociedad

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