Homenaje a Oihane Mateos en la final de Euskal Pentatloia para agradecer toda su labor

La final del Euskal Pentatloia ha comenzado con un momento verdaderamente emotivo, cuando la organización ha homenajeado a la compañera y periodista de EITB Oihane Mateos, fallecida este verano, como agradecimiento a toda la ayuda prestada en su día a favor del deporte vasco. Han entregado un recuerdo a su madre y a su hermano, y se ha guardado un minuto de silencio en su memoria.