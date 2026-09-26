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Homenaje a Oihane Mateos en la final de Euskal Pentatloia para agradecer toda su labor

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Oihane Mateos omendu dute Euskal Pentatloiaren finalean, emandako laguntza eskertzeko

EITB

Última actualización

La final del Euskal Pentatloia ha comenzado con un momento verdaderamente emotivo, cuando la organización ha homenajeado a la compañera y periodista de EITB Oihane Mateos, fallecida este verano, como agradecimiento a toda la ayuda prestada en su día a favor del deporte vasco. Han entregado un recuerdo a su madre y a su hermano, y se ha guardado un minuto de silencio en su memoria.

Azpeitia Sociedad

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