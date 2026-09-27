Violencia machista
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Un hombre mata a su pareja en La Campana, Sevilla

El presunto autor se ha atrincherado durante horas en una vivienda de la localidad y posteriormente se ha entregado. 

Euskaraz irakurri: Gizon batek bikotekidea hil du La Campanan, Sevillan

EITB

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Un hombre de 56 años ha matado a su pareja, de 47, a puñaladas en La Campana (Sevilla). El hombre, que se ha atrincherado durante varias horas, finalmente se ha entregado.

El asesinato ha ocurrido este sábado por la noche, sobre las 22:40 horas y la mujer presentaba varias heridas por arma blanca.

La víctima ha sido atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente ha fallecido.

El presunto autor se ha atrincherado durante varias horas en una vivienda de la localidad y posteriormente se ha entregado.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

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