Un hombre mata a su pareja en La Campana, Sevilla
El presunto autor se ha atrincherado durante horas en una vivienda de la localidad y posteriormente se ha entregado.
Un hombre de 56 años ha matado a su pareja, de 47, a puñaladas en La Campana (Sevilla). El hombre, que se ha atrincherado durante varias horas, finalmente se ha entregado.
El asesinato ha ocurrido este sábado por la noche, sobre las 22:40 horas y la mujer presentaba varias heridas por arma blanca.
La víctima ha sido atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente ha fallecido.
El presunto autor se ha atrincherado durante varias horas en una vivienda de la localidad y posteriormente se ha entregado.
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